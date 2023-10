«La mia solidarietà agli agenti di Polizia Locale aggrediti ieri sera. I nostri agenti vanno rispettati, utilizzando modi rispettosi nei confronti del loro lavoro che ha l’esclusivo fine di garantire l’ordine pubblico e la nostra incolumità. Un invito che rivolgo ai miei concittadini ma soprattutto e nel caso specifico a tutti coloro i quali vengono a trovarci, graditi ospiti della nostra città e degli eventi che realizziamo. Grazie per la collaborazione». Lo ha scritto il sindaco di Barletta Cosimo Cannito dai propri canali social in merito all’aggressione di domenica sera in via Genovese.