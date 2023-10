E’ stato il giorno di Matteo Piantedosi nella BAT. Il ministro dell’interno è stato ospite prima all’interno della scuola “Verdi-Cafaro” di Andria e poi ha presieduto il comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura BAT a Barletta. Ruolo della scuola fondamentale per evitare comportamenti criminali, ha spiegato il ministro, che ha annunciato anche rinforzi delle forze dell’ordine per la BAT già da fine 2023 e per tutto il 2024.

