Emanata l’ordinanza sindacale relativa alla gara di calcio del campionato di serie D tra l’ASD Barletta Calcio 1922 e la Palmese 1914, programmata alle ore 14.30 di mercoledì 1 novembre 2023 allo stadio comunale “Puttilli”.

Il provvedimento (accogliendo la richiesta dell’A.S.D. Barletta Calcio 1922) dispone, per il solo incontro in argomento, l’occupazione della gradinata/distinti dell’impianto sportivo sino a un numero massimo di 900 posti a sedere, in deroga alle determinazioni dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo e senza superare il numero massimo di spettatori consentito.

Per i settori curva nord e tribuna coperta saranno disponibili, rispettivamente, 1923 e 1566 posti, mentre è fissata in 300 unità la capienza della curva sud, riservata ai sostenitori ospiti.