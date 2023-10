Un passo indietro a livello collettivo e anche nella prestazione della quasi totalità dei giocatori schierati a Manfredonia. La sfida pareggiata per 0-0 al ”Miramare” ha lasciato in dote queste sensazioni in casa Barletta, ma anche una certezza, quella del portiere Ruggiero Sapri.

Con sole cinque reti subite in otto partite e quattro clean-sheet consecutivi, Ruggiero Sapri è attualmente il portiere meno battuto nel girone. Un primato sicuramente da condividere con la retroguardia biancorossa, divenuta progressivamente più solida grazie all’inserimento di Silvestri, ma anche alla crescita dei giovani Rizzo e Sepe, che hanno dato equilibrio alla fase difensiva. Un primato che, per il classe 2004 di proprietà del Bari, è stato impreziosito da una prova maiuscola in terra sipontina. Personalità e sicurezza, ma soprattutto reattività nell’opposi prima al tentativo ravvicinato e potente di Hernaiz al 28′, poi a replicarsi sulla conclusione insidiosa di Babaj destinata sul palo più lontano.

Due parate importanti, seguite da un altro buon intervento nella ripresa ancora su Babaj, questa volta con l’ausilio del piede sinistro. Pochi dubbi sul migliore in campo in casa biancorossa della sfida di Manfredonia, che ha consentito al Barletta di restare aggrappato sullo 0-0 in un match che, ai punti, avrebbe meritato probabilmente di perdere, viste le occasioni prodotte dagli uomini di Cinque. E pensare che in estate il giovane portiere era partito secondo nelle gerarchie alle spalle di Paparella(poi ceduto al Matera ndr), per poi prendersi con merito la maglia numero uno e superare sia il più esperto Guido sia la new entry Provitolo. Obiettivo adesso continuità, con un nuovo esame per la sfida infrasettimanale con la Palmese: Sapri, a dispetto della giovanissima età, è tra i leader di un Barletta ancora alla ricerca di una sua identità ben precisa.

A cura di Giacomo Colaprice