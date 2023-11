Un tentativo di furto di una porsche cayenne sventato dopo un doppio inseguimento per le vie della città. È successo la scorsa notte a Barletta. Gli uomini della sezione volanti del Commissariato di Barletta sono intervenuti in via Giulini in periferia dopo la segnalazione di un furto di auto in atto. Gli agenti hanno così notato una Porsche Cayenne di colore nero che veniva spinta da una Volkswagen grigio scuro e hanno azionato i segnali sonori e luminosi per intimare ai malfattori di fermarsi. Ne è scaturito un inseguimento durante il quale il conducente della Golf ha fatto impattare la Porsche su alcune auto parcheggiate. Con un’azione fulminea il complice, nascosto in volto da un passamontagna e vestito di nero, è sceso dall’auto rubata per salire a bordo della Golf e darsi alla fuga innescando così un secondo inseguimento a tutta velocità con la volante fino in via vecchia Minervino in direzione Andria. Giunti ad una curva, i ladri dopo aver spento le luci del mezzo, hanno fatto perdere le proprie tracce. La Porsche è stata restituita al legittimo proprietario mentre sono in corso le indagini per risalire agli autori dell’episodio.