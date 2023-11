«Qualche giorno fa, la stampa locale ha dato notizia dell’abbattimento del muro in via Leonardo da Vinci, in zona Patalini. E’ sicuramente una buona notizia». A scrivere è Aldo Musti, imprenditore barlettano che da anni propone una soluzione simile per la messa in sicurezza di un’altra zona della città.

«Speriamo – aggiunge – che adesso l’amministrazione comunale voglia finalmente abbattere anche il muro abusivo che sbarra via degli Artigiani, nella zona merceologica. Tra pochi giorni scadrà il termine assegnato dalla sentenza n. 1201/2023 T.A.R. di Bari al Comune di Barletta per provvedere al riguardo per evitare il commissario ad acta. Voglio sperare che non si sprechi altro tempo o che ci si faccia commissariare pure stavolta».