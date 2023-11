Per far fronte all’emergenza alluvionale in Toscana, su indicazione del dipartimento della Protezione civile, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha disposto l’attivazione e invio della colonna mobile regionale pugliese in quelle zone. Lo comunica la Regione in una nota.

L’attivazione della Colonna mobile della Regione Puglia prevede l’invio di: 50 volontari, 19 fuoristrada pick-up con modulo Aib, 2 escavatori, 4 torre faro da 2400W su carrello e idrovore di diversa tipologia. “La Puglia è pronta a supportare la popolazione Toscana colpita dall’alluvione. Questo intervento – dichiara Emiliano – rappresenta anche uno straordinario riconoscimento all’eccellenza della protezione civile pugliese, che è un patrimonio non solo della nostra regione ma del Paese intero”.