Da oggi chiunque potrà sentirsi finalmente sicuro e pronto per qualunque tipo di servizio digitale grazie agli Sportelli di Facilitazione Digitale aperti dal Comune di Barletta in tre punti strategici della città.

I tre Punti di Facilitazione Digitale sono ubicati nei seguenti luoghi:

1) Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), corso Vittorio Emanuele II, 94 – piano terra;

2) Settore Welfare e altri servizi alla persona, piazza Aldo Moro, 16 – terzo piano;

3) Polo della Legalità, via Zanardelli, 3

L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini i tre Punti di Facilitazione Digitale, dislocati in diverse zone cittadine, situate in luoghi di accesso al pubblico, per fornire servizi di assistenza, supporto e orientamento all’alfabetizzazione digitale.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” Misura 1.7.2. “Reti di Facilitazione Digitale” e ha lo scopo di contribuire a realizzare una rete regionale di Punti di Facilitazione Digitale che operi concretamente per favorire l’inclusione digitale della popolazione, in particolare appartenenti alla fascia di età dai 18 ai 74 anni.

I Punti di Facilitazione Digitale si avvalgono di operatori con il ruolo di facilitatore digitale, che forniranno gratuitamente alla cittadinanza i seguenti servizi:

a) assistenza personalizzata individuale riguardo l’utilizzo dei principali servizi pubblici e privati online, su prenotazione telefonica, on-line o a sportello;

b) formazione individuale di base sulle competenze informatiche;

c) formazione in gruppi e organizzazione di micro-corsi dedicati.

Orari di apertura degli Sportelli di facilitazione digitale:

lunedì – mercoledì – venerdì

ore 9:00 – 13:00

martedì – giovedì

ore 9:30 – 13:30 e 15.30 – 17:30

Numeri di prenotazione:

– URP: 0883.578464

– Settore Welfare e altri servizi alla persona: 0883.516734