Matteo Di Piazza e il Barletta, game over. Nelle scorse ore è stato raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto con l’attaccante classe 1988. Arrivato nella città della Disfida a dicembre del 2022, in biancorosso Di Piazza ha totalizzato 22 presenze con 4 reti senza lasciare il segno. In questo campionato ha giocato quattro partite segnando un gol, quello del 2-1 alla seconda giornata contro il Santa Maria Cilento. Ripartirà con ogni probabilità dalla Cavese, club del girone G di Serie D.