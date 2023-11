Accelerata importante nelle ultime ore e firma ad passo. Il Barletta è vicino a piazzare il tanto atteso colpo per il reparto avanzato con l’arrivo, che potrebbe essere ufficializzato in giornata, di Augusto ”Tato” Diaz.

Un nome che era circolato con insistenza, quello del centravanti argentino, alla luce soprattutto dell’esclusione del Lamezia dal girone I di Serie D, che ha reso praticamente appetibili i non pochi giocatori di qualità a disposizione del club calabrese. Sfumato Saraniti passato all’Altamura, l’attenzione del Barletta si è rivolta su Diaz, reduce da un’ottima stagione da 11 reti a Martina e autore di 3 reti tra campionato e coppa con il Lamezia. Centravanti puro, più finalizzatore che di manovra, la punta argentina potrebbe essere teoricamente già a disposizione di mister Ginestra, non rimandando al mercato di dicembre l’innesto per il reparto avanzato.

Un innesto che, numeri alla mano, è necessario per il Barletta, che se è vero che da una parte si è dimostrata la squadra più solida del girone(miglior difesa con 6 reti subite ndr), dall’altra parte ha fatto fatica in fase offensiva(9 gol ndr). A questo dato si aggiunge anche lo scarso minutaggio fornito a Di Piazza, unico centravanti al momento a disposizione ma destinato con ogni probabilità a partire a dicembre, e le diverse caratteristiche degli altri elementi a disposizione per il parco attaccanti. Su tutti, Sante Russo, cresciuto calcisticamente come esterno destro offensivo, ma schierato come numero 9 da Ginestra e particolarmente apprezzato dal tecnico campano per il lavoro svolto: ”La stima che ho di Russo non è in discussione, il lavoro che fa Sante è utile per tutta la squadra, anche se non ha ancora trovato la rete. Deve stare solo sereno, perché è un giocatore importante per noi e ce lo teniamo ben stretto”.

Insomma, un Barletta destinato ad inserire un elemento di spessore per alzare il proprio livello e provare a giocarsela con le altre, numerose, pretendenti per un piazzamento di vertice. Si attende l’ufficialità per l’arrivo di Diaz, che potrà subito candidarsi per un buon minutaggio per la sfida con il Gravina, squadra sorpresa dell’ultimo turno di campionato per il 4-1 rifilato alla capolista Fasano.

A cura di Giacomo Colaprice