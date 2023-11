Appuntamento domenica 12 novembre presso l’Auditorium GOS a Barletta

per la 39.ma Edizione dell’Autunno Musicale Cultura e Musica G. Curci – ETS

Grande successo di pubblico per la 39.ma Edizione dell’Autunno di Cultura e Musica

G. Curci – ETS di Barletta, in collaborazione con il Ministero della Cultura e la

Regione Puglia. Un Autunno che presenta ogni volta una vetrina di artisti di grande

prestigio nazionale ed internazionale fra generi e formazioni diverse, che con i suoi

continui sold out è riuscita a catturare e coinvolgere il pubblico che ogni domenica

affolla l’Auditorium del Laboratorio Urbano Gos.

Un viaggio coinvolgente e interessante quello proposto dal prestigioso Duo

Scaramouche formato da

Raffaele Bertolini, clarinetto e Antonella De Vinco, pianoforte,

domenica 12 novembre, con porta alle ore 18,30 e inizio alle ore 19,00, che si muove agevolmente fra generi diversi, attraverso l’esecuzione dei brani più iconici del repertorio per clarinetto e pianoforte, partendo dalla classica con le intriganti Variazioni di Rossini, al Blues di un Americano a Parigi di George

Gershwin, alle cadenze jazzistiche da ragtime di Benny Goodmann, alle indimenticabili melodie dell’impareggiabile Morricone, per poi calarsi in un repertorio un po’ kletzmer di sapore ebraico, con Kovacs , fino a chiudere alla grande con Piazzolla e il suo tango nuevo, con Tanti Anni prima, la Muerte del Angel,

Oblivion e Libertango.

Un Duo di musicisti poliedrici , noti in Italia e all’estero, con diverse esperienze sia

come solisti che con gruppi da camera e orchestrali, che evidenziano una perfetta

sintonia e comunicativa che li ha visti eccellere nel loro vasto repertorio.

Raffaele Bertolini si è diplomato in clarinetto presso il Conservatorio “D. Cimarosa”

di Avellino sotto la guida di C. Ciociano. Ha perfezionato i suoi studi con V. Mariozzi, M. Ferrando, A. Pay e con B. Canino per la Musica da Camera. Nel 2008 ha conseguito il Diploma Accademico di Laurea di II livello in Clarinetto presso il Conservatorio di Musica di Milano “G. Verdi” sotto la guida del S. Del Mastro, nel

2015 ha conseguito un master di Primo Livello in clarinetto basso presso il Conservatorio di Milano tenuto dai Maestri A. Serrapiglio, S. Cardo in collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano. Ha tenuto concerti in diverse

formazioni cameristiche in Italia, Svezia, Germania, Belgio, ex Jugoslavia, Romania,

Turchia, Russia, Giappone, Messico, Brasile, Argentina, Spagna, Svizzera, Francia,

Portogallo, Stati Uniti (Carnegie Hall), Canada, Inghilterra, Repubblica Ceka,

Austria, Kazakistan, Polonia, Macedonia, Croazia, Thailandia, Norvegia, Uruguay,

