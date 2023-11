Emanata l’ordinanza sindacale relativa alla gara di calcio del campionato di serie D tra l’ASD Barletta Calcio 1922 e la FBC Gravina, programmata alle ore 14.30 di domenica 12 novembre 2023 sul terreno di gioco dello stadio comunale “Puttilli”.

Il provvedimento (accogliendo la richiesta dell’A.S.D. Barletta Calcio 1922) dispone, per il solo incontro in argomento, l’occupazione della gradinata/distinti dell’impianto sportivo sino a un numero massimo di 900 posti a sedere, in deroga alle determinazioni dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo e senza superare il numero massimo di spettatori consentito.

Per i settori curva nord e tribuna coperta saranno disponibili, rispettivamente, 1923 e 1566 posti, mentre è fissata in 300 unità la capienza della curva sud, riservata ai sostenitori ospiti.

Per quanto concerne la viabilità, invece, il settore comunale Servizi di Vigilanza ha emanato l’ordinanza dirigenziale istituente, sempre per domenica prossima, divieti di sosta con rimozione per tutti i veicoli e divieti di transito (eccetto autorizzati e residenti), dalle ore 11 alle 18, al fine di consentire il regolare accesso e deflusso del pubblico dall’impianto sportivo.

Essi varranno in:

Via Dante Alighieri (tra via Manzoni e via Vittorio Veneto).

Via Zanardelli (da via Beccaria a via Vittorio Veneto).

Via Da Vinci (tra i civici 13 e 1, tratto costeggiante il complesso residenziale “Colosseo”).

Via Vittorio Veneto (da via Zanardelli a via Barbarisco), nonché tra il civico 40 della medesima via e il civico 1 di via Da Vinci (tratto adiacente il complesso “Colosseo”) e nel tratto tra l’incrocio semaforico del sottovia Alvisi ed il passo carrabile che dall’autolavaggio conduce al medesimo sottovia.

Via D’Annunzio (area parcheggio, fronte ingresso atleti Paladisfida “M. Borgia”)