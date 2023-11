L’Associazione Donne Giuriste Sezione di Trani con il Patrocinio del Comune di Barletta sabato 11 novembre alle ore 18.00,presso la sala conferenza del Castello di Barletta presenterà il libro “Il sequestro del Marò”, il libro intervista che racconta dal punto di vista di uno dei protagonisti, Massimiliano Latorre, la storia del sequestro dei marò.

La vicenda ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia per dieci anni. Tutto inizia nel febbraio del 2012 Massimiliano Latorre e Salvatore Girone vengono accusati dall’India di aver ucciso due pescatori del Kerala, in quanto scambiati per pirati durante un pattugliamento a bordo della petroliera italiana Enrica Lexie. Da quel momento si è aperta una vicenda giudiziaria e umana per i due marò che certamente ha lasciato una ferita profonda nei loro cuori e nella loro mente. Di questo parla Massimiliano Latorre nel suo libro.

A dialogare con l’autore sarà l’Avvocato Susanna Balducci, vice Presidente dell’Adgi. sez. di Trani. L’introduzione, dopo i saluti istituzionali, sarà fatta dalla Presidente Avv. Anna Chiumeo.