Giovedì 16 novembre alle ore 10 presso la Sala Conferenze del Castello di Barletta, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di “Christmas Wonderland”: l’iniziativa lanciata dall’associazione “Gratiae”, che vede il patrocinio del Comune di Barletta.

In occasione delle festività natalizie, dal 6 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, il Castello della città si vestirà di mille luci. Dal giardino ai sotterranei: in ogni suo spazio si respirerà la magia del Natale. I piccoli potranno personalmente consegnare la letterina a Babbo Natale, far visita alla fabbrica dei giocattoli sotto la guida degli Elfi da sempre assistenti di Santa Claus. Ad attendere i più coraggiosi nella sua tana anche il buffo Grinch. Un mondo magico pensato per accogliere le famiglie che potranno perdersi tra i graziosi mercatini di Natale: le tipiche casette in legno allestite proprio all’ingresso del Castello.

Durante la conferenza stampa di questo giovedì, 16 novembre, sarà illustrato l’intero progetto e il programma degli spettacoli per un Natale ricco di sorprese.

Parteciperanno:

Cosimo Damiano Cannito, sindaco di Barletta

Giuseppe Dileo, assessore Attività produttive di Barletta

Francesca Zagaria, presidente associazione culturale “Gratiae”

Ruggiero Fiorella, membro associazione culturale “Gratiae”

Luigi De Nicolo, direttore artistico “Christmas Wonderland”