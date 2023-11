Torna oggi, giovedì 16 novembre, l’appuntamento con Hey Sud, ciclo di talks ideato da Fabio Mazzocca, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso da EY nel sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio. L’appuntamento è alle ore 17.30 nella sede operativa di EY a Barletta (via G. De Nittis n. 15). Il titolo dell’appuntamento è “Puglia, il talento è di casa”. Si parlerà essenzialmente si startup.

La Puglia è tra le prime in Italia per numero di startup innovative, così come la città metropolitana di Bari è ai primi posti nella classifica nazionale per quelle tecnologiche. Ci sono startup nate in Puglia che in meno di dieci anni sono diventate aziende leader nel mercato di riferimento, una sorta di “scalup”. E non è un caso anche che la Puglia ospiti anche il primo hackaton italiano, la maratona digitale DigithOn, fondata dal senatore Francesco Boccia. La presenza di tante startup sta anche accelerando i processi di digitalizzazione delle aziende tradizionali e questo ha determinato un ottimo piazzamento della regione quanto all’Indice Desi (Digital economy and society index) elaborato dal Politecnico di Milano: la Puglia è la prima regione al Sud con 45,9 punti, appena sotto la media italiana di 50. In tanti hanno contribuito a questo fenomeno, ma il merito va senza dubbio innanzitutto al talento dei giovani pugliesi, spesso di ritorno da esperienze nel nord Italia o all’estero. Quanto stiamo valorizzando questo tesoro? Quanto la Puglia contribuisce a far sì che queste startup abbiano la possibilità di affermarsi e diventare aziende solide e stabili? Quanto è destinato a crescere questo fenomeno? Di questo si parlerà a Hey Sud. Interverranno il Sen. Francesco Boccia, Fondatore DigithOn, Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, vice sindaco Comune di Bari, Davide Neve, CEO Aulab, Alessandro Loprieno, CEO Weshort, e Claudio Meucci, EY Consulting Market Leader.

