Dal 10 ottobre scorso l’abbandono di rifiuti in strada è diventato un reato penale ed ora i singoli cittadini che gettano anche una semplice carta o un sacco di immondizia per strada rischiano denunce, maxi multe o il processo. Si è parlato anche di questo in Prefettura BAT, a Barletta, in occasione della presentazione del libro “Diritto Penale dell’Ambiente”, giunto alla seconda edizione e a cura dei Procuratori di Bari e Trani, Roberto Rossi e Renato Nitti, degli avvocati Amato e Triggiani e del docente di diritto Penale Muscatiello. La novità più importante riguarda proprio l’abbandono incontrollato di rifiuti in strada o nelle campagne, fenomeno ampiamente diffuso nella provincia BAT e non solo.

Una novità che secondo Nitti metterà in difficoltà il lavoro delle Procure, vista la mole importante di abbandono rifiuti sul territorio.

Poi spazio al tema dei reati ambientali sul fronte criminalità. Gli illeciti da questo punto di vista sono aumento, per questo il diritto in materia si aggiorna. Ma ancora non basta.

Il servizio.