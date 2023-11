Sono 14 i D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) emessi dal Questore nei confronti di alcuni tifosi, in occasione degli incontri di calcio tenutisi quest’anno presso lo stadio Puttilli di Barletta.

Gli Agenti del Commissariato di Barletta hanno svolto un’attenta ed elaborata attività d’indagine grazie alla quale è stato possibile individuare gli autori di atti di intemperanza commessi da alcuni tifosi. In particolare, sono stati emessi:

– 5 DASPO a seguito della partita Barletta-Cavese del 22 gennaio 2023, quattro nei confronti di cittadini provenienti da Cava dei Tirreni (di cui due per 3 anni e due per 5 anni con obbligo di firma) ed uno ad un barlettano (per 3 anni). In occasione di quell’incontro, i tifosi della Cavese improvvisarono un corteo appiedato e all’interno dello stadio causarono danni permanendo al suo interno per oltre mezz’ora dopo il termine della partita

– 2 DASPO per 3 anni nell’incontro Barletta-Bitonto del 4 febbraio 2023 a due tifosi bitontini per aver acceso dei fumogeni.

– analoga sorte per 2 tifosi del Casarano, per aver acceso fumogeni durante il match Barletta-Casarano del 5 marzo 2023, entrambi daspati per 3 anni

– infine, altri 5 DASPO sono stati emessi, nel corso di questo campionato, nei confronti di 5 tifosi barlettani, tra i quali un quattordicenne, che il 24 settembre 2023 hanno scavalcato la recinzione e sono entrati nell’area di gioco mentre le squadre di calcio del Barletta e del Gallipoli lasciavano il campo.