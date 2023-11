“Sempre fuori per il calcio” fa tappa oggi, domenica 19 novembre, ad Andria. Telesveva trasmetterà in diretta Fidelis Andria-Barletta, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di serie D – girone H – con fischio d’inizio previsto alle ore 16. Saremo live con un ampio prepartita dallo stadio “Degli Ulivi” dalle ore 15, sia in tv, sul “18” di Telesveva, sia sui nostri canali social Facebook e YouTube. Telecronaca di Luca Guerra, commento tecnico di Peppino Ernesto.