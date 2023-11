Direttamente dal Polo Nord al Castello di Barletta arriva il villaggio di Babbo Natale. “Christmas Wonderland” dal 6 dicembre al 7 gennaio sarà la magica realtà barlettana per le prossime festività natalizie.

Questa mattina, presso la Cappella del Castello, è stata presentata alla stampa l’iniziativa in questa sua prima edizione, organizzata dall’associazione “Gratiae” con il patrocinio del Comune di Barletta. Il Castello, come in un sogno di un bambino, si vestirà di luci e accoglierà questo straordinario villaggio dai Giardini ai Sotteranei, facendo respirare la magia del Natale. «Questo progetto nasce qualche anno fa quando io e mio marito decidiamo di accompagnare nostro figlio a visitare Babbo Natale di un’altra città, – così la presidente dell’associazione promotrice, Francesca Zagaria – ricordo che fui rapita da quella magia ed ebbi una vera visione e immaginavo tutto quello che vedevo e molto di più nel Castello di Barletta. È un progetto rivolto a tutti perché offre emozioni e quindi le emozioni sono per tutti perché non esiste un’età in cui non è possibile emozionarsi». I più piccoli potranno consegnare la letterina direttamente nelle mani di Babbo Natale, visitando le ben cinque stanze tematiche nei sotterranei adibite alla fabbrica di giocattoli sotto la guida degli Elfi, assistenti di Santa Claus. Sarà presente anche il buffo e spaventoso Grinch e il villaggio di marzapane. L’accesso per i disabili ai sotterranei sarà possibile con il consueto, ma non idoneo, ingresso facendo il giro del Fossato.

Già all’ingresso del Castello verranno allestite nei prossimi giorni luci, casette classiche di Natale con mercatini natalizi e vendita di dolciumi e beverage. Sono stati assunti degli attori professionisti che interpreteranno i ruoli dei personaggi di Natale. Il direttore artistico del villaggio, Luigi De Nicolo ha assicurato che: «Il progetto che è stato studiato appositamente per portare l’atmosfera natalizia a Barletta, ma non è un evento rivolto esclusivamente alla città di Barletta ma a tutto il nord della Puglia e soprattutto in tutta la BAT». Previste 40mila presenze paganti. Il costo del biglietto è di 8 euro, previste riduzioni per disabili e gruppi numerosi.

Tutto lo spazio sarà allestito con scintillanti scenografie che richiamano il periodo; un grande albero di Natale, creato con mille luci, sovrasterà lo spazio del Rivellino del Castello. Anche la facciata ospiterà delle proiezioni di immagini a tema natalizio.

Chiaro l’intervento del sindaco Cannito, spiegando le motivazioni che hanno portato allo slittamento di una settimana di questa presentazione: «La Soprintendenza dei Beni Culturali non ha mai detto no, ha detto valutiamo il progetto e nel rispetto del luogo culturale vediamo come sistemare alcune cose, infatti ci ha dettato alcune prescrizioni che abbiamo osservato. Ecco perché siamo qua oggi». E poi ancora: «Lo avevo preannunciato che sarebbe stato un Natale con grandi eventi e fantastico, e a dispetto dei gufi questo evento si sta realizzando, quindi mi dispiace per loro. Sono soddisfatto ovviamente di questo che stiamo realizzando ma ancora ci saranno cose da vedere, perché abbiamo previsto che manifestazioni del genere si svolgano anche in periferia, perché è giusto che la periferia usufruisca di questi eventi e faccia comunità con tutta la città. Riguardo alle luminarie: cominceremo ad installarle prima del 7 dicembre in tutta la città e saranno davvero splendide, non paragonabili a quelle dello scorso anno». Il progetto di “Christmas Wonderland” non è costato nulla alle casse comunali, ma soltanto la messa a disposizione di uno spazio pubblico importante. Inoltre, per quanto concerne i parcheggi, l’organizzazione segnala la convenzione con il Garage Colosseo (custodito). Presente anche il Vicesindaco, nonché assessore alle Attività Produttive Giuseppe Dileo