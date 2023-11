L’Amministrazione comunale di Barletta compie un ulteriore passo nell’iter di transizione al digitale. A partire dal 01.12.2023 sarà attivo il servizio sperimentale “eAgenda”, che permetterà a chiunque di effettuare da remoto la prenotazione del proprio appuntamento con gli uffici comunali “BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI” e “EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA” in modalità digitale.

Il servizio, in via sperimentale per la durata di 4 mesi, è stato offerto al Comune di Barletta dalla ditta ISWEB S.p.A., partner tecnologico fornitore dell’infrastruttura e del supporto operativo per la piattaforma “eComune”, introdotta nell’ambito dell’azione di restyling del Portale Istituzionale in conformità alle linee guida emanate dall’AgID (l’Agenzia per l’Italia Digitale), e della soluzione applicativa “PAT – Portale Amministrazione Trasparente”, conforme alle disposizioni del D.lgs. n.33/2013 (Amministrazione trasparente) in attuazione della L. 190/2012 (Anticorruzione).

All’interno della sezione “SERVIZI AL CITTADINO” del Portale Istituzionale www.comune.barletta.bt.it sono già attivi, dal 2022, i seguenti servizi di prenotazione:

⦁ Prenotazioni Appuntamenti C/O URP Virtuale e Fisico,

⦁ Certificati Digitali Anagrafici e di Stato Civile On Line,

⦁ Prenotazione Appuntamenti Sportello Anagrafico Virtuale

Il Settore “Beni Demaniali e Patrimoniali” e il Settore “Edilizia Pubblica e Privata”, a partire dal 01.12.2023, saranno inclusi nell’elenco dei servizi dotati di un sistema di prenotazione digitale degli appuntamenti, di sicuro gradimento degli utenti che eviteranno code, assembramenti in spazi ristretti e rischi di contagi soprattutto nel periodo invernale.

In definitiva si tratta, per l’Ente civico, di un ulteriore tappa di avvicinamento ai più aggiornati standard digitali, adeguandosi ai quali intende riconoscersi pienamente nei modelli di efficienza e trasparenza etica richiesti alla Pubblica Amministrazione per essere alleata della comunità di riferimento.

Di seguito il link per la navigazione sul Portale:

https://prenotazioni.comune.barletta.bt.it/

Qualora gli utenti non siano in grado di disporre di strumenti/conoscenze digitali minimali, necessarie alla prenotazione degli appuntamenti on line, potranno recarsi presso uno dei tre sportelli di facilitazione digitale, ubicati presso:

⦁ SEGRETARIATO SOCIALE – Piazza Aldo Moro, 16.

⦁ U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – Corso Vittorio Emanuele, 94.

⦁ POLO DELLA LEGALITÀ – Via Zanardelli, 3.

Gli sportelli di facilitazione digitale forniranno all’utenza il supporto e le informazioni utili per l’inoltro della prenotazione.