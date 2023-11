Un momento di divulgazione della cultura verso la ricerca scientifica non disgiunto da un aiuto concreto. Questi i binari lungo i quali si snoderà l’evento “Il dono di Luca” che si terrà venerdì 24 novembre dalle 10 a Barletta nella Sala Rossa “Vittorio Palumbieri”. L’evento, a cura della Odv nata all’indomani della scomparsa del giovane avvocato Luca Caruso avvenuta il 16 marzo di quest’anno, prevede l’intervento del sindaco di Barletta Cosimo Cannito, del presidente dell’Associazione “Il dono di Luca” Domenico Caruso, del dirigente scolastico del Liceo Classico e Scienze Umane “Alfredo Casardi” di Barletta Serafina Maria Sterpeta Ardito, del tesoriere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Francesco Contento e del medico e ricercatore degli Irccs Ospedale San Raffaele di Milano Edoardo Pompeo che relazionerà in merito a “Il ruolo delle moderne tecnologie in neurochirurgia”.

Modera il giornalista Giuseppe Dimiccoli esperto di tematiche sanitarie europee. Seguirà la consegna del primo assegno di ricerca di 25mila euro, dono della collettività, nelle mani del dottor Edoardo Pompeo. L’ingresso è libero.

“Sono molto orgoglioso di partecipare ad un evento che dimostra quanto e come il buon cuore dei barlettani è sempre proteso verso il mondo della ricerca. Sicuramente attraverso questo assegno che sarà consegnato al dottor Pompeo contribuiremo a portare avanti la ricerca alleviando la sofferenza di chi vive la condizione di ammalato. Inoltre lanciamo un messaggio rispetto a quanto sia fondamentale sforzarsi per sostenere la ricerca stessa. Alle barlettane e ai barlettani e a tutti coloro che hanno contribuito il mio plauso e affettuoso ringraziamento per la loro generosità siamo e rimarremo una comunità solidale. Altresì alla professoressa Paola Casale e all’avvocato Domenico Caruso la vicinanza della città di Barletta e mio personale e il ringraziamento per questo meraviglioso obiettivo che hanno portato avanti nonostante il dolore che vivono nel loro cuore per la perdita dell’indimenticabile avvocato Luca”, ha dichiarato il sindaco Cosimo Cannito.

“A nome di tutti i medici ed odontoiatri della nostra Provincia porgiamo il nostro plauso e ringraziamento per un evento che vede brillare la cultura della attenzione verso la ricerca scientifica che profuma di solidarietà. Certamente sarà un momento di arricchimento morale e civile per tutti. Noi operatori del meraviglioso universo della medicina conosciamo perfettamente il valore indispensabile di una ricerca sempre al passo con i tempi”, hanno dichiarato il presidente e tesoriere dell’Omceo Benedetto Delvecchio e Francesco Contento.