Emanata l’ordinanza sindacale relativa alla gara di calcio del campionato di serie D tra l’ASD Barletta Calcio 1922 e il Team Altamura, programmata alle ore 14.30 di domenica 26 novembre 2023 allo stadio comunale “Puttilli”.

Il provvedimento (accogliendo la richiesta dell’A.S.D. Barletta Calcio 1922) dispone, per il solo incontro in argomento, l’occupazione della gradinata/distinti dell’impianto sportivo sino a un numero massimo di 1100 posti a sedere, in deroga alle determinazioni dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo e senza superare il numero massimo di spettatori consentito.

Per i settori curva nord e tribuna coperta saranno disponibili, rispettivamente, 1923 e 1566 posti, mentre è fissata in in 100 unità la capienza della curva sud, riservata ai sostenitori ospiti.