Nella giornata di ieri 27 novembre u.s., personale ispettivo in servizio presso le Capitanerie

di porto di Barletta, Molfetta e Manfredonia, su disposizione della Direzione Marittima di

Bari, si è recato a bordo della nave denominata “SEA ROSE” battente bandiera Palau,

ormeggiata nel porto di Barletta per operazioni commerciali, per effettuare un’ispezione in

attuazione alle norme internazionali e nazionali vigenti per la sicurezza delle navi che

approdano nei porti comunitari, per la prevenzione dell’inquinamento ambientale e per la

verifica delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi.

Durante le varie fasi dell’ispezione, sono state rilevate gravi deficienze che, rappresentando

un evidente pregiudizio per la sicurezza della navigazione e per la salute di chi lavora a

bordo, necessitano di essere rettificate prima della partenza e che, pertanto, hanno

comportato la detenzione della nave che non potrà lasciare il porto di Barletta fino ad

avvenuta regolarizzazione di tutte le anomalie riscontrate.

Tra le deficienze che sono state rilevate dagli ispettori, rilevano in particolare, l’evidente

usura delle attrezzature antincendio, il non funzionamento di alcuni importanti apparati in

sala macchine, la mancanza della prevista certificazione dei marittimi che attesta la

formazione e la preparazione per lo svolgimento dei compiti di bordo, contratti di lavoro e

certificazioni mediche dei marittimi scaduti e rilevante impreparazione del personale di

bordo durante lo svolgimento della prova di esercitazione antincendio.

La detenzione della nave è uno strumento previsto da apposite convenzioni internazionali di

diritto marittimo ed ha lo scopo di obbligare armatori e proprietari ad adeguarsi agli standard di sicurezza previsti per Legge, pena l’esclusione della nave dall’acceso in tutti i principali porti a livello globale.