“DallAmeriCaruso. Il concerto perduto”, il nuovo lavoro diretto da Walter Veltroni, torna al Politeama Paolillo martedì 28 novembre alle ore 21.00. Sul grande schermo in 4K le riprese integrali del concerto del 23 marzo 1986 di Lucio Dalla al Village Gate di New York. Girate all’epoca da Ambrogio Lo Giudice, andate quasi interamente perdute, ora ritrovate, sono state restaurate e rimasterizzate in Dolby Atmos. Oltre a far rivivere la musica di quella notte indimenticabile negli Stati Uniti, il film narra l’origine di “Caruso”, brano composto dal cantautore bolognese a Sorrento e pubblicato il 10 ottobre 1986.

“Picasso a Parigi. Storia di una vita e di un museo” in programma sempre martedì 28 novembre, alle ore 18.00 alla Multisala Paolillo, celebra i 50 anni della morte del grande pittore e scultore, (Mougins 8 aprile 1973), ritraendo un personaggio contraddittorio, sorprendente, anarchico, rivoluzionario, con una duplicità di comportamenti che ancora oggi accendono un interessante dibattito: si può separare l’artista dall’uomo?

Il documentario diretto da Simona Risi su soggetto di Didi Gnocchi, scenografia firmata da Sabina Fedeli e Arianna Marelli, musiche di Emanuele Matte, narra il cammino di un giovane immigrato povero destinato a diventare un genio del ‘900. Nato in Spagna, a Malaga il 25 ottobre del 1881, Picasso trascorrerà quasi tutta la sua esistenza a Parigi, dove si sentirà spesso uno straniero, vigilato speciale della polizia. “Dipingere non è un’operazione estetica: è una forma di magia intesa a compiere un’opera di mediazione fra questo mondo estraneo e ostile e noi” scriveva l’artista e il film pone al centro del racconto l’incanto del Museo Picasso di Parigi che ospita la più grande collezione a lui dedicata con 6.000 capolavori e 200.000 pezzi di materiale d’archivio. In questa trama si sviluppa il suo vissuto, i quartieri da lui abitati. La guida del percorso è affidata all’attrice iraniana Mina Kavani, protagonista di “No Bears” di Jafar Panahi, cineasta dissidente vincitore del Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022.