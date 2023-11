«Apprendiamo con molta preoccupazione delle dimissioni da parte del sindaco della città di Barletta dott. Cosimo Cannito». A scriverlo sono i componenti dell’associazione Barletta Ricettiva.

«Ci spaventa il pensiero di subire altri mesi di commissariamento perché bloccherebbe la città e bloccherebbe i vari tavoli tecnici già avviati con l’amministrazione. Chiediamo dunque che il dott. Cannito ritiri le sue dimissioni, che all’interno della stessa amministrazione si ponga fine ai litigi e si lavori per il bene della città, poiché l’unico intento da perseguire è lavorare per il bene comune e noi, come BARLETTA RICETTIVA, abbiamo a cuore una stabilità politica per programmare con l’amministrazione cittadina i tanti eventi per arricchire e abbellire la nostra amata città e dunque di riprendere quanto prima i tavoli tecnici che ci vedono coinvolti».