Oggi 30 novembre scadono i termini della sperimentazione finalizzata alla gratuità della sosta negli stalli previsti per la sosta a pagamento per i veicoli elettrici e ibridi (benzina/elettrici – gasolio/elettrici). Tale sperimentazione era stata adottata (con deliberazione di Giunta Comunale n°140 del 3 agosto 2020 adottata in attuazione di una mozione approvata dal Consiglio Comunale il 3 ottobre 2019) nella fase di start up del sistema di propulsione Full Hybrid al fine di favorirne la diffusione in quanto meno inquinante rispetto ai mezzi a benzina, diesel, GPL, metano.

Una nuova delibera di Giunta ha stabilito, infatti, che dall’1 dicembre i nuovi pass verranno rilasciati esclusivamente per i veicoli elettrici (con emissioni uguali a 0 g/km di CO2), a far data dalla emanazione di apposita ordinanza dirigenziale, e avranno la validità di un anno solare dalla data di ritiro del pass.

I fruitori dei pass dei veicoli elettrici (con emissioni uguali a 0 g/km di CO2) potranno richiedere il rilascio di un pass all’Ufficio Traffico e/o al Comando Polizia Locale allegando la carta di circolazione del veicolo, copia di documento identificativo del proprietario e versando € 15,00 quali spese amministrative da erogare a fine istruttoria dell’istanza.

La sosta gratuita sarà consentita solo se detto pass sarà esposto sul cruscotto all’interno dei veicoli in modo ben visibile.

I pass dei veicoli ibridi, attualmente in corso di validità e in scadenza fino a Novembre 2023, potranno essere rinnovati purché la data di presentazione e l’accettazione della domanda, avvengano nello stesso mese di novembre. Tali pass avranno la naturale scadenza di un anno solare dalla data del ritiro.

Si ricorda, inoltre, che i pass relativi alle richieste, già istruite, di rilascio/rinnovo dei pass per veicoli elettrici e/o ibridi dovranno obbligatoriamente essere ritirati entro il 20 Dicembre 2023 (il mancato ritiro entro tale data non darà più diritto all’agevolazione) e che tutti i PASS già rilasciati, la cui scadenza ricade nell’anno 2024, seguiranno il loro naturale termine annuale.