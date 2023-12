Il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, ha visitato mercoledì 29 novembre la Caserma “M.A.V.M. Fin. G. De Santis” di Barletta, sede del locale Comando Provinciale.

Il Generale Toscano, ricevuto dal Comandante Provinciale – Colonnello t.ST Pierluca Cassano – ha salutato i Comandanti di tutti i Reparti della BAT nonché una rappresentanza del relativo personale, esprimendo loro il proprio apprezzamento per l’attività svolta ed il quotidiano impegno profuso per la sicurezza economico- finanziaria dei cittadini dei dieci comuni della provincia, plaudendo, in particolare, ai recenti risultati ottenuti in tutti i comparti di interesse strategico per il Corpo. In tale contesto, l’alto Ufficiale ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia presenti in ambito provinciale, elogiando la meritoria attività sociale svolta a sostegno della collettività, nonché il legame imprescindibile tra le generazioni dei Finanzieri, in servizio e in congedo.