Oltre 30 imprese locali, in sinergia con la delegazione Confcommercio di Barletta, sono liete di annunciare l’avvio delle celebrazioni natalizie per l’anno 2023, che si terranno tra Via Borsellino e Via Giulini. Questa iniziativa, nata da una collaborazione dinamica e costruttiva, è volta a rivitalizzare le periferie della città, introducendo un’atmosfera di festa e calore comunitario.

Gli studenti dell’Istituto “Giovanni Paolo II” di Barletta e quelli del VI Circolo Didattico “R. Girondi” saranno protagonisti attivi in questo evento, contribuendo alla decorazione delle strade con le loro opere artistiche: addobbi natalizi e presepi, che verranno esposti nelle vetrine e nei dehors delle attività commerciali del quartiere, mettendo in luce la creatività e il talento dei giovani studenti. La musica natalizia accompagnerà l’evento, contribuendo a trasformare un’area precedentemente trascurata in un luogo di armonia e serenità.

Il 17 Dicembre, alle ore 11.30, la Chiesa della SS. Trinità, sotto la guida di Don Cosimo, celebrerà la Santa Messa Natalizia in Piazzetta Borsellino, un momento di comunione e riflessione per la comunità. Il 20 Dicembre, il Liceo Musicale A. Casardi allieterà il quartiere con un’esibizione di canti e melodie natalizie, contribuendo a diffondere lo spirito festivo. Ulteriori iniziative itineranti animeranno la “Strada del Commercio ZONA 167 “, grazie al coinvolgimento attivo delle imprese locali e della Confcommercio.

Invitiamo calorosamente i residenti e l’intera cittadinanza a partecipare a queste iniziative, contribuendo a trasformare la zona in un luogo di pace e gioia, in perfetta sintonia con lo spirito del Santo Natale. L’evento di lancio si terrà il 5 Dicembre alle ore 10.00, con le partecipazioni d’onore dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, del Presidente della Confcommercio Barletta, dei dirigenti degli istituti scolastici coinvolti, del parroco della Chiesa SS. Trinità.