Un messaggio d’amore su cartelli stradali è comparso nelle vie centrali di Barletta nella mattinata di mercoledì 6 dicembre: “Roberta ti amo, sei l’amore della mia vita” si legge su alcune protezioni pedonali tra via Monfalcone e via De Nittis e in via d’Aragona. Idea di un innamorato che preferisce non firmarsi o teaser di una campagna pubblicitaria natalizia?