«Il conto alla rovescia è ormai alle battute finali. Il termine per approvare il progetto definitivo delle opere di completamento di via dei Muratori e di via degli Artigiani scadrà in data 08.03.2024. In pratica, da oggi, 5 dicembre, mancano solo n. 95 giorni e di questi solo n. 66 sono lavorativi. Un tempo che per la Pubblica Amministrazione è un battito di ciglia!». A scrivere è l’imprenditore Aldo Musti.

«Stamattina – aggiunge – con il mio avvocato Marco Palieri abbiamo sollecitato il Comune di Barletta a non sprecare, ancora una volta, l’occasione di dare a tutti coloro che operano e lavorano nella zona merceologica di Barletta l’infrastruttura stradale che attendono da venti anni (nel 2004, infatti, fu inopinatamente lasciato irrealizzato un lungo tratto di strada) e senza la quale sono costretti ad operare in condizioni da terzo mondo. Si tratta di un obiettivo che la stessa Amministrazione si è dato, stanziando risorse di bilancio e spendendo denaro pubblico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. L’invito, accorato, a tutti gli amministratori è di non mancarlo (ancora una volta)».