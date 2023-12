Una collaborazione tra i vertici di Rfi e il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, con l’interlocuzione del senatore Damiani, per la soluzione dell’apertura del sottovia di via Andria e via Vittorio Veneto, in un’ottica di collaborazione e sinergia istituzionale.

L’incontro è stato proficuo. Dal tavolo è emerso che RFI è già a lavoro per individuare la soluzione tecnica migliore alla risoluzione delle problematiche relative alla raccolta delle acque meteoriche, impegnandosi al completamento dei lavori utili all’apertura del sottovia. Il Comune invece si è impegnato, dopo i lavori, a gestire i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche delle opere stradali che verranno realizzati.

E’ quanto emerso durante l’incontro avvenuto presso la sede di Rfi, a Roma, dove l’amministratore delegato, Gianpiero Strisciuglio, ha incontrato il sindaco di Barletta Cannito e il senatore Dario Damiani.