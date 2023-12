“I ritardi sulla realizzazione dei sottopassi via Andria e via Vittorio Veneto a Barletta sono inaccettabili. Ho chiesto e ottenuto per lunedì 11 dicembre un’audizione in quinta commissione dell’amministratore delegato di Rfi e del sindaco di Barletta al fine di conoscere lo stato dei lavori e comprendere come arrivare al più presto alla soluzione di questa vicenda”. Così il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale, Filippo Caracciolo.

“Aperto dal 16 febbraio 2019 – spiega Caracciolo – il cantiere per la realizzazione dei sottopassaggi di via Andria e via Vittorio Veneto si sarebbe dovuto chiudere nell’estate del 2021 consegnando alla città un’opera fondamentale per garantirne una migliore viabilità e un miglior collegamento con Andria e i centri limitrofi. Da quel momento si sono succeduti numerosi intoppi”.

“La richiesta di questa audizione – conclude il presidente del gruppo Pd – ha lo scopo di sentire RFI e comune di Barletta affinché entrambe giungano a condividere un percorso che garantisca certezza sui reali tempi di conclusione dei lavori senza più date azzardate. I cittadini di Barletta ed in particolare i residenti e i commercianti della zona, stanchi e danneggiati da un lungo e ingiustificato isolamento, non possono più aspettare”.