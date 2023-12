L’A.I.L. (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma), all’approssimarsi del Natale, propone un appuntamento con la Generosità e la Speranza attraverso la manifestazione nazionale “Stelle di Natale 2023”.

Le fiammeggianti piantine natalizie per dire basta alle leucemie, ai linfomi e al mieloma, saranno in Piazza a Barletta, Domenica 10 Dicembre, in Corso V. Emanuele, nei pressi della Statua di Eraclio.

L’iniziativa sarà svolta a cura del Comitato di Solidarietà “Ruggiero Peschechera”, che è impegnato, quale sostenitore della Sezione A.I.L. Bat, nella raccolta dei fondi per la ricerca contro le emopatie maligne e nella sensibilizzazione al tema della donazione del midollo osseo.

I volontari del Comitato di Solidarietà “Ruggiero Peschechera”, a partire dalle ore 9,00, distribuiranno la classica piantina per un offerta minima di € 13,00=.

La sezione AIL BAT istituita 24 Ottobre 2012 in sintonia con gli scopi ed il programma dell’A.I.L. Nazionale, opera a sostegno ed appoggio del reparto di Ematologia dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta diretto dal Dott. Giuseppe Tarantini, con opere e servizi concreti a favore degli ammalati e delle loro famiglie come il servizio navetta per il trasporto al reparto dei pazienti della provincia, l’acquisto di apparecchiature medicali e dotazioni tecnologiche donate al reparto,

il servizio di supporto psicologico oltre alla contribuzione per la ricerca.

A Natale un piccolo gesto può dare speranza ai sogni dei pazienti ematologici e fare loro il regalo più bello: contribuire a costruire il loro futuro affinchè non ci siano mai più sogni spezzati.

PER UN MALATO DI LEUCEMIA LA BUONA STELLA SEI TU!

TI ASPETTIAMO

Per saperne di più e per ricevere informazioni sulla Sezione AIL BAT puoi telefonare al numero 08831983438 – 3495375026 o inviare una mail a [email protected]