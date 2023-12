E’ continua l’attività da parte dell’Amministrazione di sostituzione degli alberi abbattuti in varie zone cittadine in quanto ammalorati da eventi atmosferici. Lunedì 11 dicembre saranno piantati nove esemplari di ligustrum in via Vitrani.

Di seguito sarà interessata Viale Regina Elena dove quattro conche attualmente vuote, a causa della caduta dei pini preesistenti, saranno riempite con quattro esemplari di tigli. Le operazioni di piantumazione saranno effettuate da operatori di Bar.S.A.

Domenica 17 sarà la volta di Via Baccarini, dove nelle conche vuote da molto tempo, saranno ripiantati 7 ligustri ad opera dei volontari di Legambiente. Gli alberi sono stati donati, per il tramite di Legambiente, da La Fille des Fleur sas di Mauro Tupputi. Si ringrazia Legambiente e Mauro Tupputi per la loro sensibilità dimostrata con l’auspicio che ciò possa essere da esempio per altri cittadini.