Dopo il successone di un mese fa, torna al cinema “Io, noi e Gaber” di Riccardo Milani. Appuntamento al Politeama Paolillo martedì 12 e mercoledì 13 dicembre (ore 18.00 e ore 20.30).

Presentato in anteprima alla 18^ edizione della Festa del Cinema di Roma, il docufilm celebra il ventennale della scomparsa di Giorgio Gabershik musicista, cantante, conduttore televisivo, uomo di teatro. Milani (autore e regista del film) trasporta il pubblico delle sale nei tanti mondi di Gaber, omaggiando la sua onestà intellettuale, la sua genialità rivoluzionaria, il suo impegno civile, il suo coraggio. “Le sue parole creano ancora disagio – evidenzia il cineasta nelle note di regia – Gaber aveva la capacità di andare avanti. I suoi testi sono profondamente attuali”. Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di Giorgio Gaber il viaggio, intimo e nascosto, diviene un racconto corale con le testimonianze della figlia Delia, della moglie Ombretta Colli, e ancora Ivano Fossati, Mogol, Vincenzo Mollica, Lorenzo Jovanotti, Paolo Jannacci, Ricky Gianco, Gino & Michele, Francesco Centorame. Un cammino emozionante e appassionato attraverso la vita e il pensiero di uno degli artisti più brillanti del Novecento: per chi non lo ha mai conosciuto e per chi, nostalgicamente, rimpiange la sua grandezza, la sua autenticità.

Il docufilm è prodotto da Atomic s.r.l. in coproduzione con RAI Documentari e in associazione con Istituto Luce.