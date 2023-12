“Rfi ci ha fornito i chiarimenti e le rassicurazioni necessarie, il sottovia di via Andria sarà pronto a fine gennaio mentre quello di via Vittorio Veneto sarà consegnato a luglio”. Così il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale Filippo Caracciolo al termine dell’audizione in quinta commissione con i dirigenti dell’azienda Rete Ferroviaria Italiana.

“Ammettendo i numerosi ritardi nella consegna delle opere che porteranno all’eliminazione degli ultimi passaggi a livello presenti a Barletta – spiega Caracciolo – i dirigenti di Rfi hanno illustrato le soluzioni utili ad arrivare alla conclusione di un cantiere aperto nell’ormai lontano 2019”.

“Secondo quanto emerso nel corso della seduta – prosegue il presidente del gruppo Pd- il sottovia di via Andria sarà aperto in totale sicurezza a fine gennaio mediante la realizzazione di un impianto di sollevamento provvisorio idoneo allo smaltimento delle acque. Per garantire maggiore sicurezza è previsto anche un sistema di allerta che segnala con largo anticipo il pericolo di allagamenti, così come già sperimentato in via Scuro. Una volta consegnata l’opera in via Andria si procederà celermente su via Vittorio Veneto per poi consegnare l’opera nel mese di luglio 2024”.

“Siamo certi che quanto riportato da RFI in commissione sarà poi effettivamente realizzato e nostro compito sarà quello di viglilare affinché ciò avvenga. Dopo tanti ritardi – conclude Caracciolo – è arrivato il momento di consegnare a residenti, operatori commerciali della zona e a tutti i cittadini di Barletta un opera attesa da troppo tempo”.