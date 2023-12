Prosegue il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Barletta e dell’Assessorato alle Politiche Sociali alle iniziative di solidarietà promosse dalle associazioni no profit della Città della Disfida. Domani, lunedì 11 dicembre 2023, alle ore 10.30, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Alla ricerca dell’Amore” in vista dello spettacolo teatrale “CIAK SI RECITA – Il Mago di OZ” in programma venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 18 presso il Teatro “Giuseppe Curci” di Barletta. Un appuntamento promosso dalla sezione A.I.A.S. di Barletta, dalla R.S.A. “Un raggio di sole”, dall’A.S.D. La Barlettana, dall’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” e dal 3° Circolo “Niccolò Fraggianni” in collaborazione con Teatro Danza, SIPARIO Scuola di Musical e Battaglia’s Dance Studio. Ospite dello spettacolo, presentato da Agata Paradiso, sarà lo showman Enzo Costanza con le sue imitazioni e il suo cabaret. Il ricavato dell’evento andrà in beneficenza per sostenere nuovi progetti solidali.

In conferenza stampa interverranno:

Cosimo Cannito, sindaco di Barletta,

Rosaria Mirabello, assessore alle Politiche Sociali Comune di Barletta,

Avv. Domenio Lamantea, presidente A.I.A.S. Barletta,

Sibilia Lacalamita, coordinatrice e dirigente responsabile A.I.A.S Barletta,

Prof.ssa Gabriella Catacchio, dirigente scolastico Istituto Comprensivo “Pietro Mennea”,

Prof.ssa Nunzia Maria Cappabianca, dirigente scolastico 3° Circolo “Niccolò Fraggianni”,

Francesco Mascolo, segretario A.S.D. La Barlettana,

Vito Tupputi, presidente ASSOMEDA Puglia