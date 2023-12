Echi di gioia natalizia ieri mattina nella Sala Giunta municipale, dove il Sindaco Cosimo Cannito ha ricevuto alunni e docenti delle seconde A e B dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Barletta.

Una parentesi di vivace informalità, caratterizzata dai canti a tema intonati in coro dagli alunni e coronata dal reciproco scambio augurale. Per il Primo cittadino “Incontrare i giovani è sempre una esperienza costruttiva, perché rappresentano l’avvenire della società. Infondono fiducia e speranza che le Istituzioni devono incentivare, affinché possano guardare al domani con ottimismo per i loro progetti di vita ed il benessere della società. A tutti loro, alle rispettive famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico rivolgo per le imminenti ricorrenze i più sinceri buoni auspici personali e di tutto l’Ente civico”.