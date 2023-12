Il Consiglio comunale di Barletta è convocato, in via d’urgenza, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via

Zanardelli, per mercoledì 20 dicembre 2023 con inizio alle ore 9.

Seconda convocazione il giorno successivo al medesimo orario.

Ordine del giorno

1. Approvazione progetto definitivo e adozione variante al PRG dell’intervento di riqualificazione paesaggistica litorale di Barletta

attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle

acque di prima pioggia, stralcio d – 1 tratto – porto. (Proposta n°121).

2. Estensione della rete idrica e fognaria a servizio del Borgo

Montaltino nel Comune di Barletta (BT). Approvazione del progetto

definitivo/esecutivo ai fini di variante urbanistica e apposizione del

vincolo preordinato all’esproprio (Proposta n°141).

3. Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale art. 40, comma 2,

del D.L.gs. 267/2000 e art. 7, comma 3, del vigente Statuto Comunale

(proposta n°140).

4. Lavori di somma urgenza ex art. 140 D.Lgs. 36/2023 per la messa in

sicurezza delle bocche di lupo dei vani interrati tra il bastione S.

Vincenzo ed il bastione S. Antonio del Castello di Barletta.

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lett.

e D.Lgs. 267/2000 a seguito di proposta della Giunta comunale formulata

ai sensi dell’art. 191 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 con D.G.C. 209/2023.

(Proposta n°107).

5. Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da

sentenza n. 320/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta.

Avvocatura (Proposta n°118).

6. Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da

sentenza n. 322/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta.

Avvocatura (Proposta n°125).

7. Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da

sentenza n. 321/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta.

Avvocatura (proposta n°126).

8. Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da

sentenza n. 346/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta.

Avvocatura. (Proposta n°127).

9. Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da

sentenza n. 357/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta.

Avvocatura. (Proposta n°130).

10. Riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione decreto

ingiuntivo n° 237/2008 del 13.05.2008 R.G. 13425/2008 emesso dal

Tribunale di Trani Sezione distaccata di Barletta (Proposta n°131).

11. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026

(Proposta n°132).

12. Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da

sentenza n. 345/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta.

Avvocatura (Proposta n°133).

13. Ratifica delibera di G.C. n° 255 del 09 novembre 2023. Variazione

urgente al bilancio di previsione 2023/2025 (Proposta n°134).

14. Ratifica delibera G.C. n°277 del 23/11/2023. Variazione urgente al

bilancio previsione 2023/25 (Prop. n°135).

15. Ratifica delibera n° 290 del 29/11/2023. Variazione urgente al

bilancio di previsione 2023/25 (Proposta n°136).

16. Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote anno

2024 (proposta n°137).

17. Addizionale Comunale IRPEF – esercizio 2024 (proposta n°138).