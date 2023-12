«Una serata di festa tra colleghi, un’occasione per conoscersi meglio non solo sul campo professionale e creare empatia, il Christmas Gala è alla seconda edizione ma vorremmo possa diventare una tradizione per l’Ordine degli Ingegneri» così Antonella Cascella, presidente dell’Ordine ingegneri della provincia Barletta-Andria-Trani a margine della serata di condivisione vissuta sabato 16 dicembre al ristorante Vità 2020 di Andria.

Consegnate le medaglie d’oro ai senatori dell’Ordine, gli iscritti da 50 anni: Giuseppe Tucci di Minervino Murge, don Giovanni Masciullo e Agostino Romita di Trani e “alla memoria” dell’ing. Ruggiero Peschechera di Barletta la medaglia è stata ricevuta dai figli, entrambi ingegneri sulle orme del papà. «I nostri senatori rappresentano un esempio per tutti i giovanissimi ingegneri, per i neo iscritti, è un riconoscimento per i sacrifici e la dedizione di 50 anni di professione al servizio della collettività. Un patrimonio di passione che nutre questo confronto tra generazioni, utile a rinnovare l’entusiasmo per la nostra professione» commentano i componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine degli ingegneri provinciale.

La serata targata Oibat è stata aperta da un momento culturale e solidale con la presentazione del libro “La Grande Avventura” di Miky Di Corato, moderata dalla giornalista di Tele Dehon Damiana Dorotea Sgaramella. I ricavati delle copie vendute di quest’opera saranno devolute a Telethon.