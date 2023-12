Tanta paura ma nessun ferito per un incendio che ha coinvolto la struttura dell’ex distilleria di Barletta, in viale Marconi, nella serata di martedì 19 dicembre. A originare le fiamme, secondo una prima ricostruzione, alcuni rifiuti. Una fitta nube nera ha avvolto la zona dalle 19.30. Sul posto due autobotti dei vigili del fuoco di Barletta e gli agenti della polizia di stato. Non si registrano feriti anche se l’ex distilleria, in stato di abbandono da diversi anni, è spesso utilizzata come dormitorio di fortuna da alcuni senza tetto.