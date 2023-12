Emanata dall’Ufficio Traffico del Comune di Barletta l’ordinanza dirigenziale regolante la viabilità in occasione dello spettacolo musicale “Forever young show”, programmato in piazza Marina il prossimo 29 dicembre.

Per tale data, il provvedimento dispone, su piazza Marina e su via Colombo (tratto da Porta Marina a via Cafiero), il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14 alle 24 e il divieto di transito a tutti i veicoli sino a fine manifestazione. Il divieto di transito sarà esteso anche su tutte le strade comprese nel perimetro di quella sopra indicata e di quelle che servono per l’immissione sulle stesse, quali via Mura del Carmine (da via S. Stefano a piazza Marina) e la stradina di immissione su piazza Marina dal Lungomare Pietro Paolo Mennea. Restano esclusi dal divieto i veicoli dell’organizzazione e, in generale, quelli di soccorso e pronto intervento.

Inoltre, su via Carlo V D’Asburgo, piazza Castello e via Mura San Cataldo, nella medesima giornata sarà in vigore il divieto di transito e il divieto sosta con rimozione delle ore 18 alle 24 ambo i lati della carreggiata.