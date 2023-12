Minervino Murge ha ospitato i campionati italiani di Taekwondo, organizzati da Fitsport Italia. Bilancio più che positivo, soprattutto per la grande partecipazione di atleti giunti non solo dalla provincia Bat.

«Entusiasmo e sana competizione hanno caratterizzato i due giorni di gare – ha detto l’head coach master Ruggiero Lanotte (VIII dan) -. Nella prima giornata spazio alle cinture nere e nella seconda sono stati protagonisti i principianti e i bambini. Nel complesso ci sono state 300 iscrizioni, suddivise in tre categorie: senior, junior e children. I vincitori delle categorie senior e junior potranno partecipare ai campionati europei previsti in Slovenia nel 2024».

La società prima classificata a Minervino è stata la Federico II di Svevia con 98 medaglie conquistate (delle quali ben 33 ori). A seguire la Reasport con 13 ori (31 medaglie), la Corean Team con 10 ori (32 medaglie), il Team Pistillo Minervino con 10 ori (25 medaglie), la Yul-Gok con 7 ori (26 medaglie), la Revenge con 5 ori (10 medaglie), la Universalgym con 1 oro (2 medaglie), il Team Pistillo Spinazzola con 1 oro (2 medaglie).

In base a questi risultati sono 24 i convocati il 14 gennaio alla selezione per far parte delle Team Italia. Davide Gazzelloni e Raffaella Sisto rappresenteranno la Corean Team. Poi per la Federico II di Svevia ci saranno Gianmarco Areste, Ruggero Dagnello, Antonio Guglielmi, Anna Dea Dascanio, Ivan Ilgrande, Francesco Manna, Davide Giuseppe Piazzolla, Massimo Tupputi, Pasquale Cassatella, Luigi Messinese, Giuseppe Maria Dimiccoli e Michele Carbone. Per la Reasport ci saranno Ferdinando Pistillo, Adriano Lisanti, Sabino Faretina, Gabriele D’Alessandro, Alessio Lisanti. Per la Team Pistillo Minervino ci sarà Giuseppe Piccolo, mentre Giovanni Di Cataldo sarà il rappresentante della Team Pistillo Spinazzola. Per la Yul-Gok ci saranno Samuele Pio Russo e Michele Pio Valentino.