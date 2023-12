Nel cuore del periodo natalizio, un’ombra oscura si è abbattuta sul centro storico di Barletta in Vicoletto San Vitale, poiché vandali senza scrupoli hanno colpito ancora una volta, danneggiando le preziose decorazioni natalizie che residenti e esercenti hanno donato per abbellire la nostra città.

L’incantesimo del Natale, che avvolgeva il centro storico con luci scintillanti e addobbi festosi, è stato spezzato ancora una volta, a distanza di qualche giorno dal precedente, da un nuovo atto di vandalismo. Gli abitanti, che avevano dedicato tempo ed energia a trasformare il quartiere in un’atmosfera magica, ora si trovano a dover fronteggiare il disappunto e la frustrazione causati da individui privi di rispetto.

È profondamente deludente vedere il nostro amato centro storico essere oggetto di attacchi vandalici. Il Natale è un momento per la condivisione e la gioia, e non dovremmo consentire a pochi individui senza scrupoli di rovinare questa atmosfera speciale. Lavoreremo per ripristinare la bellezza della nostra stradina e garantire che la comunità torni a vivere il periodo natalizio con serenità, ma esortiamo chi si è reso responsabile di questo atto scellerato a palesarsi per porre rimedio, diversamente valuteremo se inviare le immagini in nostro possesso agli organi di polizia.

Tuttavia confidiamo che questi atti vandalici possano servire da catalizzatore per una maggiore consapevolezza e rispetto, affinché il Natale possa davvero essere un momento di gioia e condivisione per tutti.