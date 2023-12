“Maggioranza assente e consiglio comunale rinviato in seconda convocazione con annesso spreco di soldi pubblici: il centrodestra barlettano prosegue nel suo teatrino a danno della cittadinanza”. Così il gruppo consiliare del Partito Democratico.

“Questo pomeriggio – spiegano i dem – abbiamo assistito al solito, triste e desolante spettacolo. Dopo aver caldeggiato in sede di conferenza dei capigruppo la convocazione del consiglio comunale per il 27 dicembre, la maggioranza ha pensato bene di disertare per procedere alla seduta in seconda convocazione. A quanto pare, da conteggi interni che immaginiamo accurati e meticolosi, sarebbe emersa la mancanza dei numeri necessari per approvare i provvedimenti all’ordine del giorno e questa volta non sarebbe bastato nemmeno l’ormai classico aiutino di qualcuno dell’opposizione”.

“Lo scioglimento della sedata dopo appena dieci minuti – proseguono i consiglieri – non ha impedito l’attivazione del gettone di presenza con inutile spreco di denaro pubblico provocato dal pressapochismo di chi non è nemmeno in grado di promuovere le attività amministrative con criterio e rispetto dei cittadini”.

“Ancora una volta – concludono i dem – questa maggioranza ha mostrato la propria inadeguatezza e inconsistenza a danno della cittadinanza”.

Rosa Cascella

Filippo Caracciolo

Lisia Dipaola

Giuseppe Paolillo

Santa Scommegna

Adelaide Spinazzola