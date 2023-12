Non si placa il clima di contestazione intorno al Barletta Calcio. Nella serata di giovedì 28 dicembre in città sono comparsi altri striscioni – dopo i tre di mercoledì, rimossi nell’arco di poche ore – indirizzati al presidente onorario del club, Mario Dimiccoli. “Con un soffio puoi spegnere una candela ma non un fuoco” il messaggio messo nero su bianco. Concetto ribadito con un altro striscione apposto in via D’Annunzio, a pochi passi dalla sede societaria. “Quando te ne vai” la traduzione dal dialetto della frase indirizzata al dirigente. Al momento non si registrano sviluppi sulle trattative (il club in una nota diffusa nella serata di mercoledì aveva precisato come ve ne fosse solo una e “in stato embrionale”) per la cessione delle quote societarie. La squadra è al momento undicesima in classifica nel girone H di Serie D dopo 17 giornate con 21 punti, a +1 sulla zona playout.