Quest’anno, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno deciso di affiancare alla tradizionale pattuglia a piedi di Carabiniere di quartiere, una coppia di militari in alta uniforme, che potesse far mostra di sé nei luoghi simbolo di Barletta. Lo stupore di adulti e piccini è stato grande, così come l’attenzione dei passanti, che incuriositi dalla bellezza del tradizionale mantello e del pennacchio -segni distintivi della Benemerita- si sono fermati ad ammirare le celebri uniformi.

L’occasione si è anche rivelata un piacevole momento per rinsaldare il legame con la cittadinanza, attraverso anche lo scambio di auguri con residenti e turisti “in passeggiata”, che in questi giorni di festa hanno affollato il centro storico di Barletta.