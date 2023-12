L’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale ha avuto bisogno della celebrazione della seconda convocazione; infatti, l’altro ieri in prima convocazione era assente la maggioranza dei consiglieri, ma nella seduta di ieri pomeriggio presso la sala consiliare di via Zanardelli, era presente un buon numero è così si è potuto procedere all’esame dei punti all’ordine del giorno e alla loro approvazione, nonostante fosse richiesta una maggioranza numericamente più bassa essendo la seconda convocazione. Ma ciò non è servito.

Lunga la discussione riguardo il Piano di revisione delle Società Partecipate del Comune di Barletta in data 31.12.2022, soprattutto con riferimento al Patto Territoriale Nord Barese-Ofantino e all’opportunità di restare ancora al suo interno oppure seguire le diverse città della Provincia che lo hanno già abbandonato. Tuttavia, non si stava discutendo prettamente di quello per cui è stato deciso una prossima discussione in Consiglio monotematico, decidendo chiaramente: dentro o fuori? Il provvedimento odierno è passato con i voti dell’intera maggioranza e l’opposizione ha deciso di non votare. Ricordiamo che per il Patto Territoriale ci sono ancora una decina di dipendenti di cui farsi carico nell’eventuale opportunità di chiuderlo. Cannito già nelle sue Linee Programmatiche aveva invocato il salvataggio di questo ente, diversa l’opinione delle opposizioni soprattutto riguardo alle perplessità suscitate dalla relazione dei revisori dei conti. Degno di nota politica è anche la perplessità sollevata dal consigliere Ceto, Segretario cittadino di Forza Italia.

Una “Ricognizione annuale dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica”, relazionata dall’assessore al Bilancio Davide Campese e coadiuvata all’intervento del Dirigente Bernardini e dal Presidente della municipalizzata Bar.S.A. Mangione, è stata approvata dalla sola maggioranza con 18 voti.