Il vicesindaco (con delega alle Attività Produttive) Giuseppe Dileo comunica che: “Sino al 18 gennaio 2024 è possibile presentare la richiesta di adesione a Città dell’Olio Master Camp 2024 – Corso per assaggiatore di oli di oliva vergine con rilascio di attestato di idoneità fisiologica.

Il corso, realizzato in collaborazione con il Consorzio Olivicolo Italiano UNAPROL e la Fondazione Evoschool, si articola in trentacinque ore totali dal 13 febbraio al 24 aprile 2024, sia online che in presenza, a Roma. È rivolto esclusivamente agli amministratori e ai dipendenti degli Enti soci delle Città dell’Olio, Associazione nazionale della quale il Comune di Barletta è entrato far parte dallo scorso luglio.

Tutte le info, con il programma e il modulo di iscrizione, disponibili su www.cittadellolio.it”.