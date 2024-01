Si è tenuta il 3 gennaio scorso, presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano Gos di Barletta, la conferenza stampa di presentazione del Progetto “Creative Tools Music Festival “ a cura di Cultura e Musica G. Curci – Ets , vincitrice del Bando 3 Siae -Mic “Per chi Crea” 2023 –Live e promozione Nazionale e Internazionale – Musica. CREATIVE TOOLS MUSIC FESTIVAL è un innovativo Festival che propone un originale percorso musicale dalle sonorizzazioni ai Classici del Cinema, dal Jazz alla Musica Contemporanea ed Elettronica, con incursioni nella Musica Popolare d’Autore con eventi realizzati a Barletta e, in replica, a Trinitapoli e San Ferdinando, destinati in particolare ai giovani, con eccezionali Artisti under35 , con una molteplicità di strumenti, dal solista alla Big Band, con interazioni con l’elettronica e prime esecuzioni assolute: un Festival unico che introduce un vasto pubblico all’ascolto dei nuovi format musicali. I concerti diventano ‘Oggetti Creativi’ coinvolgendo gli spettatori sul piano visivo (video e lights design), acustico e sensoriale, in ambienti di grande fascino. in una proposta che prevede il coinvolgimento di oltre 30 Artisti tutti under 35 e tecnici collaboratori in massima parte under 35. Il Festival sarà realizzato in tre eccellenti Auditorium della Provincia BAT, a Barletta, Trinitapoli e San Ferdinando, con l’obiettivo di coinvolgere al massimo il pubblico giovanile e di interessarlo e accompagnarlo all’ascolto della Nuova Musica, grazie alle interazioni che saranno create fra Artisti e ascoltatori. I tre Auditorium coinvolti sono l’Auditorium Giovani Open Space, all’interno del Laboratorio Urbano Giovani Open Space a Barletta, dotato di moderne tecnologie audio video, nel quale gli eventi saranno proposti, a ingresso libero, in orario serale; il grande Auditorium Dell’Aquila a San Ferdinando, eccezionale spazio di spettacolo di oltre 200 posti, di avveniristica concezione, con eccellente acustica e grande spazio scenico, e il bellissimo Salone-Auditorium Staffa a Trinitapoli, accogliente struttura con ottima acustica, per le repliche in orario mattutino, destinati, sempre a ingresso gratuito, agli studenti. Di particolare rilievo gli Artisti impegnati nel Festival, dall’eclettico pianista, compositore e polistrumentista Simone Cimino, con le sue sorprendenti rielaborazioni, allo straordinario ‘One Man Band’ Marco Mancini, fra i più dotati e talentuosi sassofonisti della nuova generazione, dall’esperto duo formato dal flautista Pietro Doronzo e dal compositore e performer elettroacustico Nicola Monopoli, probabilmente il duo flauto ed elettronica più noto in Italia, con decine di Concerti, seminari e residenze anche presso Università, entrambi Docenti ed esecutori affermati in campo internazionale, al suggestivo RHODAN (Antonio Rosa) alla fisarmonica, in duo col pianista e tastierista Pierfrancesco Bini dalla incredibile creatività e suggestione delle performance prodotte, con migliaia di download internazionali, per concludere con la prestigiosa Soundiff Big Band Orchestra, unico Ensemble under 35 riconosciuto dal Ministero della Cultura in Puglia, con esecuzioni di alta spettacolarità e componenti di grande livello artistico: una proposta di spettacoli con Artisti tutti fortemente motivati e di sicuro impatto sul pubblico giovanile. Con questo specifico Festival, che sarà in Prima Edizione assoluta, si vuole realizzare una iniziativa speciale per i Giovani, invitandoli all’ascolto della Nuova Musica, con Artisti under 35 di altissimo livello (in gran parte già Docenti di Conservatorio e Licei Musicali con attività artistica internazionale) specializzati in queste produzioni e ben noti nel campo della Musica Contemporanea e d’autore, con produzioni che vanno dal Solista alla Big Band: un ciclo di ben 10 Eventi ( 5 produzioni ognuna in due repliche) che vogliono esser un propulsore e un incentivo alla creatività giovanile nel territorio della Provincia Barletta-Andria-Trani, realizzato in collaborazione con SoundiffDiffrazioni Sonore, soc. coop, soggetto gestore del Laboratorio Urbano Gos, e l’IISS Dell’’Aquila – Staffa, Istituto gestore degli Auditorium di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia e, per le riprese audio-video, con il Moto Armonico Recording Studio. Saranno esplorate le straordinarie possibilità sonore, espressive e virtuosistiche di flauto, sax, fisarmonica, pianoforte, tastiere e del live electronics, anche con prime assolute, nonché di una Big Band con ottoni e percussioni. Gli Artisti stessi cureranno anche opportune introduzioni e interazioni col pubblico, introducendo all’ascolto dei nuovi format musicali. Un Progetto realizzato in spazi suggestivi e qualificati, che favorisce l’inclusione sociale, con l’ingresso gratuito previsto per tutti gli eventi e il coinvolgimento e la collaborazione con accordi di partenariato sia di Istituzioni Scolastiche, quali l’IISS Dell’Aquila – Staffa di Trinitapoli – San Ferdinando, sia di Enti no Profit, quale la Soc. Coop. Soundiff -Diffrazioni Sonore, e amplia l’offerta e la domanda culturale con la proposizione di nuovi format e di Musica che incentiva la creatività giovanile, con eventi di musica Contemporanea ed Elettronica, non disgiunte da rivisitazioni, arrangiamenti e rielaborazioni del repertorio classico e tradizionale, con introduzioni e guide all’ascolto che favoriscono la comprensione dei contenuti musicali proposti, azioni volte al superamento del cultural divide. Il coinvolgimento di Artisti under 35 e di Compositori italiani e stranieri contribuisce alla specializzazione delle professionalità artistiche, con il sostegno alla creazione, composizione, diffusione, esecuzione e promozione di nuove opere di giovani autori. I video realizzati contribuiranno altresì, con la diffusione sulle piattaforme social predisposte, all’internazionalizzazione dei prodotti musicali realizzati, attraverso il sostegno alla diffusione di opere di giovani autori nel mercato internazionale nonché alla promozione e alla diffusione degli aspetti più qualificanti della cultura musicale italiana, nella sua dimensione artistica, letteraria e storica, per rafforzare tra i giovani il senso di appartenenza alla Nazione e il ruolo da questa svolto nello sviluppo culturale mondiale. Il progetto si svolgerà dal 16 gennaio al 2 febbraio . Questo il calendario: 16 GEN 2024 – Auditorium GOS – Barletta 17 GEN 2024 – Salone Staffa -Trinitapoli IMMAGINI TRA LE NOTE dai Classici del Cinema alle Nuove Frontiere della Musica Contemporanea Antonio Rosa (RHODAN) – fisarmonica diatonica ed elettronica con Pierfrancesco Bini – pianoforte e tastiere 18 GEN 2024 – Auditorium GOS – Barletta 19 GEN 2024 – Auditorium Dell’Aquila San Ferdinando PETRICHOR gocce, suoni e ombre da Bach ai Beatles, da Berio ad oggi Simone Cimino, piano 23 GEN 2024 – Auditorium GOS – Barletta 24 GEN 2024 – Salone Staffa Trinitapoli METAMORFOSI SONORE ’One man Band Show’ dedicato al celebre Barry Cockcroft (…e non solo) Marco Mancini sax 25 GEN 2024 – Auditorium GOS – Barletta 26 GEN 2024 – Auditorium Dell’Aquila San Ferdinando PERCORSI SONORI itinerari e avventure musicali tra Italia e Australia Duo Pietro Doronzo – flauto Nicola Monopoli – elettronica 1 FEB 2024 – Auditorium GOS – Barletta 2 FEB 2024 – Auditorium Dell’Aquila San Ferdinando CLASSICAL & MODERN JAZZ SONGS SOUNDIFF BIG BAND ORCHESTRA dir. Salvatore Pirolo I concerti saranno ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. I possessori di tessera Amici del Gos e gli abbonati Musica al Curci hanno diritto di prelazione fino al 12 gennaio. Auditorium Gos , Viale Marconi, 49 – Barletta . Porta ore 18,30 – Inizio ore 19,00. Info e prenotazioni 380 3454431.